Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 182,65 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 182,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.293 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,10 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,78 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.805,70 EUR umgesetzt, gegenüber 4.973,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 07.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 10,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Merck-Aktie fester: Merck vereinbart Forschungskooperation mit Mersana Therapeutics

Siltronic-Aktie im Minus: Merck-Manager Michael Heckmeier wird Siltronic-CEO

Merck-Aktie höher: Kooperation mit japanischem Startup Synplogen

