Merck Aktie News: Merck verliert am Vormittag

Um 09:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 163,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 162,95 EUR. Bei 163,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.080 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 24,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit Abgaben von 6,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 208,70 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 11.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.293,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.198,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,51 EUR je Aktie.

