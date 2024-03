Merck bekommt FDA-Zulassung für Sotatercept - Aktie zieht an

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen

Optimismus in Zürich: So steht der SMI am Dienstagnachmittag

Roche receives FDA approval for the first molecular test to screen for malaria in blood donors

Heute im Fokus

Conti will in Hessen 1.200 Stellen streichen. Apple verkauft im Februar weniger iPhones in China. Goldpreis nahe Rekordhoch. FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen. Bitcoin im Aufwind.