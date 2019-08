Merck KGaA kooperiert mit Universal Display bei OLED-Technologie

GO

Heute im Fokus

DAX deutlich leichter -- Dow tiefer -- Linde erhöht Gewinnziel -- China will anscheinend US-Agrarimporte stoppen -- Stabilus, HSBC, Evonik, Berkshire Hathaway im Fokus

EU und Großbritannien verharren bei Brexit in gegenseitiger Blockade. Tankerstreit mit Großbritannien: Iran bleibt hart. Schaeffler denkt an Werksschließung an Brückentagen. Kampf um METRO: Bieter Kretinsky dementiert Bericht zu Gebotserhöhung. thyssenkrupp-Aktie fällt weiter: Viel Negatives eingepreist. Goldpreis steigt auf neues Sechsjahreshoch.