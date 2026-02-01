DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,8%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1799 +0,1%Öl68,40 +1,6%Gold4.854 +1,6%
Merz beendet Reise durch die Golfregion in den Emiraten

06.02.26 05:49 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Energie, Rüstung, Konflikte in der Region und anderswo: Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), der letzten Station der Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz durch die Golfregion, wird es um diese Themen gehen. Zuvor besuchte er bereits Saudi-Arabien und Katar. Nach politischen Gesprächen und dem Besuch mehrerer Unternehmen reist er am Nachmittag nach Berlin zurück.

Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Deutschland bereits seit 2004 eine strategische Partnerschaft, bei der es um eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit oder Energie geht. Das Land hat auch eine wichtige Rolle in der internationalen Politik und ist derzeit Vermittler im Ukraine-Krieg. Am Mittwoch und Donnerstag fanden Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi statt. Europäische Länder waren daran nicht beteiligt.

Bei der ersten Reise des Kanzlers in die Golfregion geht es darum, das Beziehungsnetzwerk Deutschlands in einer sich neu ordnenden Welt breiter aufzustellen, um Abhängigkeiten von einzelnen Ländern wie China und den USA zu verringern. Die Golfstaaten gelten dabei mit ihren Gas- und Ölvorkommen sowie ihren Finanzmitteln als wichtige Partner./mfi/DP/jha