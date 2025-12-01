DAX23.605 -1,0%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,26 -9,6%Nas23.288 -0,3%Bitcoin73.435 -5,8%Euro1,1625 +0,3%Öl63,05 -0,2%Gold4.235 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagnachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagnachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Rivian Automotive (RIVN): Reduzierter Nettoverlust und 1,56 Mrd. USD Quartalsumsatz katapultieren E-Truck-Spezialisten um 23 % nach oben! Pivotal-Point Nachverfolgung Rivian Automotive (RIVN): Reduzierter Nettoverlust und 1,56 Mrd. USD Quartalsumsatz katapultieren E-Truck-Spezialisten um 23 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Merz beschwört Einigkeit Europas in Ukraine-Verhandlungen

01.12.25 16:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk die Einigkeit europäischer Partner bei den Ukraine-Verhandlungen betont. "Vor uns liegen jetzt wichtige Tage und Wochen für die Ukraine, in die wir eng abgestimmt miteinander gehen", sagte Merz.

Wer­bung

Beide kamen aus einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, dem britischen Regierungschef Keir Starmer und anderen europäischen Partnern.

Zu dem strategischen Ziele gehöre es, alles in der Macht Stehende zu tun, um Kiew gegenüber dem russischen Aggressor beizustehen. "Wir wollen dabei nun den stärksten Hebel nutzen, der uns zur Verfügung steht, um Moskau endlich an den Verhandlungstisch zu bringen. Zusammen wollen wir in Brüssel durchsetzen, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte nutzen", sagte Merz.

In der Ukraine steht auch die Einigkeit Europas auf dem Spiel. Merz sagte: "Kein Blatt darf deshalb zwischen Polen und Deutsche passen. Mit Frankreich und Großbritannien, mit Italien und anderen tragen wir besondere Verantwortung dafür, dass nichts und niemand einen Keil in Europa treibt."/cn/DP/nas