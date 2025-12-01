DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -8,9%Nas23.337 -0,1%Bitcoin73.135 -6,2%Euro1,1620 +0,2%Öl63,09 -0,2%Gold4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, PUMA, Siemens Energy, VW, TKMS im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit Verlusten in die Woche - 200-Tagelinie hält

01.12.25 17:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193,98 EUR -2,82 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
225,00 EUR -7,20 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
66,15 EUR -1,95 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
342,20 EUR -10,60 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
48,12 EUR -2,75 EUR -5,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.453,00 EUR -18,50 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 1,0 Prozent auf 23.589 Punkte, blieb damit aber über der wichtigen 200-Tagelinie. Keine guten Konjunkturnachrichten sahen Händler hinter der leichten Abwärtsrevision der europäischen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den Industriesektor. Da auch Chinas PMI unter die Expansionsschwelle gefallen sei, gebe es kaum Aussicht auf bessere Exporte für die deutsche Industrie. "Nach den 1.000 Punkten Erholung vom Tief unter der 23.000er-Marke vor gut einer Woche hat den DAX über das Wochenende die Kraft verlassen", urteilte CMC. Tendenziell stützend wirkte die Erwartung, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell wird. Er dürfte eine taubenhafte Geldpolitik betreiben.

Wer­bung

Airbus brachen um 5,9 Prozent ein. Der Flugzeugbauer hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt. Eine Untersuchung eines jüngsten Zwischenfalls mit einer A320 habe ergeben, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könnte, die wichtig für die Flugsteuerung seien. Am Freitag hatten europäische und US-Aufsichtsbehörden Software- oder Hardware-Updates für etwa die Hälfte der weltweiten Flotte angeordnet, nachdem Ende Oktober das Cockpitsystem eines Airbus-Jets von JetBlue Airways durch intensive Sonneneinstrahlung gestört worden war. Airbus kommt laut eigener Aussage mit der kritischen Software-Umstellung für die A320-Familie schneller voran als befürchtet. Von den rund 6.000 Flugzeugen habe die überwiegende Mehrheit über das Wochenende inzwischen die notwendige Modifikation erhalten, hieß es. Im Gefolge gaben MTU Aero um 2,9 Prozent nach.

Mit deutlichen Minuszeichen zeigten sich auch Rüstungswerte. Renk, Hensoldt und Rheinmetall verloren bis zu 4,7 Prozent. Wenngleich die Aussichten für den Sektor im Handel übergeordnet weiter günstig eingestuft werden, so haben die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine eine stärkere Konsolidierung ausgelöst.

Für die Aktie der Deutschen Börse ging es um 3 Prozent nach unten. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich der Börsenbetreiber in Übernahmegesprächen mit der Fonds-Plattform Allfunds befindet. Die meisten Analysten äußerten sich positiv, ein Kauf wäre aber mit weit über 5 Milliarden Euro nicht billig und hätte eine Kapitalerhöhung zur Folge.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.589,44 -1,0% +19,7%

DAX-Future 23.645,00 -1,0% +17,1%

XDAX 23.611,98 -1,0% +20,3%

MDAX 29.475,82 -1,5% +17,0%

TecDAX 3.547,42 -1,2% +5,1%

SDAX 16.476,82 -1,1% +21,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,29 -62

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 11:48 ET (16:48 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen