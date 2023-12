Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 327,15 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 327,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 8.199 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 342,92 USD erreichte der Titel am 23.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 112,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 65,62 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

