Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 601,08 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 601,08 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 606,90 USD zu. Bei 603,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 318.553 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 23,26 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 442,70 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,35 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,73 USD belaufen. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 721,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 36,46 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,46 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

