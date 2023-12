Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 299,35 EUR nach.

Um 09:15 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 299,35 EUR ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 298,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299,45 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.398 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 315,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 5,19 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,92 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

