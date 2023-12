Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 322,92 USD ab.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 322,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.162 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 23.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 342,92 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Am 21.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

