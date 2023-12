Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 296,75 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 296,75 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 296,75 EUR. Bei 298,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.056 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,75 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,40 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

