Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Mittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 05.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 154,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 153,40 EUR. Bei 153,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.556 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 52,46 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,74 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,13 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 27.908,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.171,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Gerüchteküche brodelt: Will die Facebook-Mutter Meta Platforms The Sandbox übernehmen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com