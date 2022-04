Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 209,55 EUR ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 208,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.871 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Gewinne von 55,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (168,06 EUR). Abschläge von 19,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 327,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,63 Prozent auf 28,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,67 Milliarden USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 27.04.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q2 2022 erwarten Experten am 27.07.2022.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,54 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

