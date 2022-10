Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 136,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 136,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,04 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.535 Stück gehandelt.

Bei 314,25 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 56,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 126,90 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 242,11 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 28.822,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,83 USD je Aktie aus.

