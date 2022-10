Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 138,54 EUR nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,54 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 14.159 Stück.

Bei einem Wert von 314,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 55,91 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 126,90 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 242,11 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

