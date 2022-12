Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 110,12 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 109,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.565 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 23,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,78 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.714,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.010,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

