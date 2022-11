Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 107,98 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 107,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 572 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2021 markierte das Papier bei 312,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 65,39 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 20,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 174,89 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 27.714,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.010,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,11 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

