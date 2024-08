Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 519,73 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 519,73 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 515,34 USD. Bei 519,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 269.654 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 544,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (279,49 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 85,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 574,29 USD.

Am 31.07.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32,00 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

