Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 143,42 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 142,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 142,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.766 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,25 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 54,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,72 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,49 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 242,11 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 28.822,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.077,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

