Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag auf rotem Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 98,30 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 97,38 EUR. Bei 98,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.516 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 68,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,38 EUR. Dieser Wert wurde am 28.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.714,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.010,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,28 USD je Aktie.

