Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 720,52 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 720,52 USD. Bei 724,00 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 717,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 396.894 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (747,84 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 3,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 442,70 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 38,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 757,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,43 USD gegenüber 4,71 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,31 Mrd. USD – ein Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,64 USD je Aktie belaufen.

