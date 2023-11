Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 340,60 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 340,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.709 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,92 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 108,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 68,13 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2023

GMO-Portfolio: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham im dritten Quartal 2023 geändert

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in Rot