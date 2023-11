Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag im Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

30.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 333,35 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 333,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 4.267 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 2,87 Prozent Luft nach oben. Am 01.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 67,19 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden. Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester Börse New York in Grün: NASDAQ 100 stärker

