Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 303,80 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 303,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 304,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 302,85 EUR. Bisher wurden heute 783 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,75 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,93 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2022 (105,28 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 65,35 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

