Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 421,57 USD abwärts.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 421,57 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 421,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 428,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 804.114 Microsoft-Aktien.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 9,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 311,22 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 26,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 475,75 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 30.07.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 64,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,19 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

