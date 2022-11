Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 220,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 219,85 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.364 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 219,85 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,09 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,63 USD aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 50.122,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 45.317,00 USD umgesetzt.

Die Microsoft-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.01.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,54 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

