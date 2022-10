Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag in Rot

Die Microsoft-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 248,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 248,00 EUR. Bei 248,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 751 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 6,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 347,50 USD je Microsoft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,17 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent auf 51.865,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Microsoft am 26.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 10,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

