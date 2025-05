Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Microsoft-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 433,55 USD.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 433,55 USD. Bei 434,65 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 432,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 434,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 737.115 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 468,33 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 7,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Abschläge von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,29 USD je Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 510,00 USD an.

Am 30.04.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 61,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,34 USD je Microsoft-Aktie.

