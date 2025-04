Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag leichter

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 383,03 USD ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 383,03 USD abwärts. Bei 379,46 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 382,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.311.632 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 18,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 9,97 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,27 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 487,50 USD aus.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,17 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

