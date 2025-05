Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 433,46 USD.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 433,46 USD. Bei 431,68 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 432,00 USD. Bisher wurden heute 765.988 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 468,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,29 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 510,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70,07 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Microsoft am 29.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 13,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

