Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 437,78 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Bei 438,34 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 435,18 USD. Bisher wurden heute 1.055.265 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 438,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 309,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 468,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 61,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,03 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,81 USD je Microsoft-Aktie.

