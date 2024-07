Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 452,69 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 452,69 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 450,66 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 454,20 USD. Zuletzt wechselten 801.595 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 468,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 3,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 309,49 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 46,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 477,00 USD an.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,82 USD je Aktie.

