Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 253,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 251,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,50 EUR. Zuletzt wechselten 25.080 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 18,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 231,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,40 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51.865,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.152,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 26.10.2022 gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com