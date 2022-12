Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Vormittag ins Plus

Das Papier von Microsoft konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 1,0 Prozent auf 242,85 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 242,85 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 242,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 15 Microsoft-Aktien.

Am 29.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 304,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 20,12 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 217,00 EUR. Mit Abgaben von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 322,63 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,35 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 50.122,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.317,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

