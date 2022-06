Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 15.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 234,70 EUR zu. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 235,65 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.832 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,45 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,85 EUR am 17.06.2021. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 10,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 354,29 USD angegeben.

Am 26.04.2022 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie: Warnung

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

Gané-Fondsmanager Rathausky: "Europa ist anfälliger"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com