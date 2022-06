Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 238,85 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 240,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,95 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.661 Stück gehandelt.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 23,11 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,85 EUR am 17.06.2021. Mit Abgaben von 12,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,29 USD an.

Am 26.04.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49.360,00 USD im Vergleich zu 41.706,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,73 USD je Aktie aus.

