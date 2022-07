Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagnachmittag

Um 15.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 256,35 EUR nach oben. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 258,05 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.684 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 17,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,85 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 10,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 354,29 USD.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 1,95 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49.360,00 USD – ein Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 41.706,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Netflix' Werbe-Version wird Anzeigen von Microsoft enthalten - Aktien schließen ohne gemeinsame Tendenz

Inflation: Welche Investments Ihr Vermögen retten

Analysten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com