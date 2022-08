Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 12:22 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 289,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 287,50 EUR. Zuletzt wechselten 7.337 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,65 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 351,25 USD.

Am 26.07.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,38 Prozent auf 51.865,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.152,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Aktie aus.

