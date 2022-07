Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Microsoft legte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 256,40 EUR. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 257,45 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 256,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.156 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,46 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (231,85 EUR). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 10,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 353,75 USD.

Am 26.04.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 49.360,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.706,00 USD umgesetzt.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,28 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Gründer Bill Gates: Stiftung soll "praktisch gesamtes Vermögen" erhalten

Microsoft-Aktie: Starkes Wachstum auch bei Rezession

Netflix' Werbe-Version wird Anzeigen von Microsoft enthalten - Aktien schließen ohne gemeinsame Tendenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com