Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.07.2022 16:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 248,45 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,65 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.835 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 20,02 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,85 EUR am 14.06.2022. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 7,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 353,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Microsoft dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2022 9,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

