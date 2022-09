Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 242,60 EUR zu. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 245,25 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.698 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,64 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 347,50 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 26.07.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 51.865,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.152,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,38 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Microsoft am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,14 USD je Microsoft-Aktie.

