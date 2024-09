Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 438,19 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 438,19 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 436,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 437,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.537.502 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,49 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 475,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.07.2024. Es stand ein EPS von 2,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 64,73 Mrd. USD ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,21 USD je Aktie.

