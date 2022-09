Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 247,00 EUR zu. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 247,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 243,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 18.029 Stück.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,49 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 347,50 USD an.

Am 26.07.2022 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 51.865,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 46.152,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,14 USD je Aktie belaufen.

