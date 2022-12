Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 229,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 229,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 521 Microsoft-Aktien.

Am 28.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 304,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 217,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,63 USD aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,27 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,60 Prozent auf 50.122,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.317,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones-Titel Microsoft-Aktie: Das ist der Werdegang von Microsoft-Gründer Bill Gates

Apple-Aktie tiefer: Apple könnte in der EU offenbar bald auch andere App Stores zulassen

Microsoft-Aktie höher: Investition in Startup für Batteriematerialien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images