Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 360,82 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 360,82 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 363,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 363,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 662.724 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 4,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,26 USD je Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 481,67 USD an.

Am 29.01.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent auf 69,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Microsoft am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.04.2026.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 13,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

