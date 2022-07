Microsoft Aktie News: Microsoft macht am Freitagmittag Boden gut

Um 22.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 260,35 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 260,85 EUR. Bei 257,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 14.608 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 16,19 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,29 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 353,75 USD.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Microsoft am 26.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,27 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

