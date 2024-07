Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 424,46 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 424,46 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 423,91 USD ein. Bei 428,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.077.210 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 468,33 USD markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,49 USD ab. Abschläge von 27,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 477,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 61,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 52,86 Mrd. USD umsetzen können.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Microsoft möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,83 USD je Aktie.

