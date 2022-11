Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Microsoft-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 238,20 EUR. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 238,00 EUR ein. Bei 238,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 6.158 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 305,30 EUR erreichte der Titel am 13.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (217,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 322,63 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent gesteigert.

Am 24.01.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal im Bill & Melinda Gates Foundation Trust

Microsoft-Aktie: US-Kartellbehörde erwägt wohl Klage gegen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images