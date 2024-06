Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 450,45 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 450,45 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 448,19 USD ein. Bei 448,59 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 593.159 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,70 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 0,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 309,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 477,00 USD.

Am 25.04.2024 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,86 Mrd. USD im Vergleich zu 52,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,81 USD fest.

